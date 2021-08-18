Bingöl'de Kovid-19'da ölenlerin yüzde 99'u aşısını yapmamış kişilerden oluşuyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 1 Ocak'tan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte 49 ölümün gerçekleştiğini belirterek, "Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor." dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile Genç Caddesi'nde bulunan aşı uygulama alanını ziyaret eden Vali Ekinci, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Vali Ekinci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara en rahat ve çabuk şekilde aşıya ulaşmasını sağlayacak tüm imkanları İl Sağlık Müdürlüğünün değerlendirdiğini söyledi.

- "Aşı oranında ciddi anlamda yükseliş oldu"

Sadece hastanelerde değil aynı zamanda seyyar çadırlarda ve kırsal alanlardaki vatandaşlara aşı hizmeti götürüldüğünü dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Bingöl'de bugüne kadar tüm köylerimiz 2 defa aşı kapsamında gezilmiştir. Bunun yanı sıra bünyesinde 50'den fazla işçi çalıştıran firmalarımızda sağlık çalışanlarımız tarafından ikinci defa aşılama çalışması yapılıyor. Aşı kapsamından 140 personelimiz tüm gün Bingöl genelinde aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla teşekkürü, şükranımızı ifade etmek istiyoruz sağlık çalışanlarımıza. Elbette bildiğiniz gibi Bingöl'de son zamanlarda aşı oranında ciddi anlamda bir yükseliş oldu. Ben tüm Bingöllü kardeşlerime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ancak vaka oranımız hala yüksek. Bu da elbette aşı oranının yükselmesini gerektiriyor ne yazık ki son günlerde özellikle maske ve mesafe konusunda taziyeler ve düğünler başta olmak üzere Bingöllü vatandaşlarımızın biraz daha hassasiyetini bu noktada kaybettiğini görüyoruz. Ben Bingöllü kardeşlerimden özellikle maske ve mesafeye bir süre daha hassasiyetle uymalarını istirham ediyorum."

Yakın zamanda yüzde 65 aşılama oranına ulaşmayı düşündüklerini belirten Ekinci, "Aşılama oranımız yüzde 57.1. Yayladere ve Kığı ilçelerimiz mavi kategoride yer alıyor. Adaklı ve Yedisu ilçelerimiz sarı kategoride, diğer ilçelerimiz ise merkez de dahil olmak üzere turuncu kategoride yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren 49 ölümünüz gerçekleşti. Bingöl'de Allah hepsine rahmet eylesin. Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış, ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Ekinci aşının faydasını ve koruyuculuğunu Bingöl'deki istatistiklerden de gördüklerini vurgulayarak, "Şu an hastanede yatan 86 vatandaşımız var 10'u yoğun bakımda yatıyor ve bunlara da baktığımızda aynı şekilde ya aşılarını tamamlamış yada hiç aşı olmamış vatandaşlar olduğunu müşahede ediyoruz." diye konuştu.

