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Bingöl'de köyde mahsur kalan diyaliz hastası UMKE'nin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

19.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Bingöl'de köyde mahsur kalan diyaliz hastası UMKE'nin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Yolçatı köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Mecit Kalan'ın (37) hastaneye götürülmesi için yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden UMKE, paletli araçla Kalan’ı alarak, kara yolunda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kalan, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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