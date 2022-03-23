Bingöl'de minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Yasin Özağın idaresindeki 47 ABC 159 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 EF 162 plakalı saman yüklü kamyon, Kargapazarı köyü Varto kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Özağın ile minibüsteki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz