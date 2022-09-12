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Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

12.09.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittiği Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Ziya Durgun (46) balık tutmak amacıyla Genç ilçesinden geçen Murat Nehri kenarına gitti.

Durgun, bir süre sonra su seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehirde mahsur kaldı.

Durgun, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Nehri Bingöl

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