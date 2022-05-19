YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de Murat Nehri'nde rafting yarışması yapıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde rafting yarışması yapıldı

19.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Murat Nehri'nde rafting yarışması yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Murat Nehri'nde rafting yarışması düzenlendi.

Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü himayelerinde bir araya gelen gençler, yarışmada dereceye girmek için kano ve botlarla Murat Nehri'nde kürek çekti.

Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışta, gençler keyifli vakit geçirdi.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de yarışmayı izledi.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Yayladere, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde de yapılan kutlamalarda, halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler şarkı söyleyerek eğlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyorBingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor
Mersin'de 2 kişi silahla yaralandıMersin'de 2 kişi silahla yaralandı
Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecekGrease Müzikali, 19 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:56
Öğle
12:20
İkindi
16:12
Akşam
19:34
Yatsı
21:08
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.