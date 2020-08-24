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Bingöl'de nehre giren çocuk boğuldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 24.08.2020 15:23 | Son Güncelleme

Bingöl'de nehre giren çocuk boğuldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Yenişehir Mahallesi Genç Köprüsü mevkisine arkadaşlarıyla pikniğe giden Özkan Benzek (14), Murat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Benzek'in arkadaşları, durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi.

Bunu üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri, Benzek'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Çalışmada, sudan çıkarılan Benzek'in cesedi, sağlık ekibince Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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