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Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.02.2020 20:42 | Son Güncelleme

Bingöl’de halk otobüsü şoförü, araca binmekte zorlanan engelli bireyi kucağına alarak bindirdi.

Bingöl’de halk otobüsü şoförü, araca binmekte zorlanan engelli bireyi kucağına alarak bindirdi. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Bingöl’de şehir içi ulaşım taşımacılığı yapan bir halk otobüsü şoförü örnek bir davranış sergiledi. Merkez Uydukent bölgesi güzergahında çalışan Mahmut Çökük, şehir merkezine döndüğü sırada durakta yolcu almak için durdu. O sırada otobüse binmek isteyen engeli bulunan bir şahsın, zorluk yaşadığını gören Çökük, hemen harekete geçti. Şoför Çökük, engelli bireyi kucaklayarak otobüse bindirdi.
Şoför Çökük’ün yaptığı örnek davranış araç kamerasına yansırken, yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

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