Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan 1 kadın, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e çıktı.
Böngöl'de 30 Mart'ta sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet, Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.