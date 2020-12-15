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Bingöl’de Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Caf, Covid-19’a yenik düştü

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.12.2020 10:37 | Son Güncelleme

Bingöl’de İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, yaklaşık 20 gün önce Covid-19’a yakalandı.İlk tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde başlanan daha sonra durumu kötüye giden Caf, Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bingöl’de Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Caf, Covid-19’a yenik düştü

Bingöl’de İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Caf, yaklaşık 20 gün önce Covid-19’a yakalandı.İlk tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde başlanan daha sonra durumu kötüye giden Caf, Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uzun süren tedaviye rağmen Caf, dün gece hayatını kaybetti.
Caf’ın cenazesi Bingöl’e getirilerek, merkeze bağlı Aşağı Akpınar köyünde defnedildi.

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