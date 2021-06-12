Bingöl'de pikapın çarptığı kadın hayatını kaybetti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de pikapın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kayançiçek'e C.M. yönetimindeki 34 CPV 885 plakalı pikap çarptı.

Kayançiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dört çocuk annesi Hatice Kayançiçek'in cenazesi savcılık incelemesin ardından otopsi için Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından sürücü C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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