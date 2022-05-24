YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı

24.05.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 10 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören düzenlendi.

Törenden önce şehitlerin temsili mezarlarının yanında bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.

49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Ahmet Genç, programda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Elazığ ve Erzurum güzergahlarının kesişim noktasında bulunduğunu söyledi.

Bingöl'ün çok sayıda askerini, güvenlik korucusunu, öğretmenini ve vatandaşını şehit verdiğini dile getiren Genç, "Bundan 29 yıl önce Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu mevkisinde mert, yiğit, dürüst ve çalışkan, vatan uğruna canını feda etmeye göze almış ama silahsız 33 askerimiz, beyinleri yıkanmış kimin ve ne için savaştıkları farkına varamayan yabancı ülkelerin çıkarları uğruna maşa olarak kullanılan teröristlerce şehit edilmiştir." diye konuştu.

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da anma törenindeki amacın acıları tazelemek olmadığını ifade ederek, "Amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu kaotik, karanlık günleri genç nesillere hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır." dedi.

Programda, anıtta bakım ve onarım yaptıran hayırsever Mevlide Kan'a, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan tarafından plaket verildi.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekiler şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyorBingöl yaylaları ömürleri hayvanlarının peşinde geçen göçerleri ağırlıyor
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdiAltay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıYeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:52
Öğle
12:20
İkindi
16:13
Akşam
19:38
Yatsı
21:15
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kendi sansürünü uyguladı! Şeffaf fileyle poz verdi ama...

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.