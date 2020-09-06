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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 06.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 105 milimetrelik havan topu mühimmatı, 12 kilogramlık tüp, jeneratör, çanak ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.

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