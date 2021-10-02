YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

02.10.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçi için tören düzenlendi.

Bingöl'de hastaneden alınan Emrullah Anşin (40) ve Ömer Faruk Kaya'nın (31) cenazeleri, Hükümet Konağı önüne getirildi.

Şehit işçilerin Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu.

Şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit işçilerin cenazeleri defin işlemi için kentteki mezarlıklara uğurlandı.

'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganının atıldığı törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve vatandaşlar katıldı.

Anşin’in 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuk babası, Kaya'nın ise yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 11.00 sıralarında Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladığı uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Anşin ve Kaya şehit olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse...
Artık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yolArtık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yol
Bingöl'de 7 bin 620 kök kenevir ve 27 kilogram esrar ele geçirildiBingöl'de 7 bin 620 kök kenevir ve 27 kilogram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:12
İkindi
15:30
Akşam
18:07
Yatsı
19:24
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.