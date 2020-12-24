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Bingöl’de riskli grupta yer alanlara görüntülü muayene

BİNGÖL HABERLERİ  | 24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bingöl Devlet Hastanesi’nde pandemi nedeniyle riskli grupta bulunan vatandaşlar için Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi branşlarında görüntülü muayene hizmeti başlatıldı.Bingöl Devlet Hastanesi, Covid-19 pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmalarını sağlayan “Görüntülü Muayene Randevusu” hizmeti sunulmaya başlandığını bildirdi.Hastaneden yapılan açıklamada: “Her zaman yenilikçi adımlarıyla kaliteli hizmet sunma hedefini taşıyan hastanemizde, görüntülü muayene sistemi başladı.

Bingöl’de riskli grupta yer alanlara görüntülü muayene

Bingöl Devlet Hastanesi’nde pandemi nedeniyle riskli grupta bulunan vatandaşlar için Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi branşlarında görüntülü muayene hizmeti başlatıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi, Covid-19 pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmalarını sağlayan “Görüntülü Muayene Randevusu” hizmeti sunulmaya başlandığını bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada: “Her zaman yenilikçi adımlarıyla kaliteli hizmet sunma hedefini taşıyan hastanemizde, görüntülü muayene sistemi başladı. Başhekimimiz Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Ali Durmaz ile birlikte ilk görüntülü muayeneyi bizzat gerçekleştirdi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( MHRS)içerisinde, Covid-19 pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmalarını sağlayan ’Görüntülü Muayene Randevusu’ hizmeti sunulmaya başlandı. Pandemi sürecinde riskli grupta bulunan vatandaşlarımız MHRS’ye kimlik numaralarıyla giriş yaptığında görüntülü muayeneye otomatik olarak yönlendirilir. Çıkan bilgilendirme mesajında "Tamam” a tıklanır ve randevu alma süreci gerçekleşir. Uygun saat seçilerek görüntülü muayene onaylanır. Muayene saatinde görüntülü muayene başladığında hastamıza SMS mesajı gelir. Gelen mesajdaki linke tıklayarak telefonunuzdan veya kamera mikrofon özelliği taşıyan bilgisayarınızdan görüşmeyi başlatabilirsiniz. Hastanemizde ilk etapta Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi branşlarında görüntülü muayene sistemi başlamıştır” denildi.

Bingöl’de riskli grupta yer alanlara görüntülü muayene

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