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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

27.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.

Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.

Sağanak ve dolu nedeniyle Çapakçur Viyadüğü ile birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Viyadükte oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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