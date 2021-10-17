Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan ailenin 6 yaşındaki oğlu yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Genç ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Göker Caddesi'nde yürüyen V.D ile eşi ve oğlu M.D'ye kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tabancayla ateş etti.

Saldırıda kurşun isabet eden çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.D'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

