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Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

24.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrası, bu gece saat 01.00 sıralarında yağmur öncesi gök yüzünde ardı ardına çakan şimşekler Bingöl’de adeta geceyi gündüze çevirdi.

Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Bingöl’de gece saat 01.00’de yağmur öncesi şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca art arda çakan şimşeklerin adeta geceyi gündüze çevirmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde çarşamba kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği, perşembe ve cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının gece 10 derece gündüz ise 24 derece olmasının beklendiği belirtildi.

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