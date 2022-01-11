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Bingöl'de sis ulaşımı aksattı

11.01.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de sis ulaşımı aksattı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyünde de etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.

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