Bingöl'de sis ulaşımı aksattı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ile Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyünde de etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.



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