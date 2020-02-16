YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir grup vatandaş, kent merkezinde çeşitli yerlere sokak hayvanları için yumuşatılmış ekmek bıraktı.Bingöl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutmadı.

Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

Bingöl’de bir grup vatandaş, kent merkezinde çeşitli yerlere sokak hayvanları için yumuşatılmış ekmek bıraktı.
Bingöl genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutmadı. Bir grup vatandaş, topladığı ekmekleri yumuşatarak sokak hayvanları için kent merkezindeki çeşitli noktalara bıraktı.
Ekmekleri hayvanların çok uğrak olduğu bölgelere bıraktıklarını söyleyen Cuma Karaaslan, “Çevre gönüllüleri olarak bir çalışma yaptık. Pide restoran, fırın gibi birçok işletmenin katkılarıyla aldığımız ekmekleri, hayvanların sık olduğu çeşitli bölgelere bıraktık. Amacımız hem kanatlıların hem de diğer sokak hayvanların ihtiyacını gidermek. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak hayvanlarını unutmamaları. Herkes kapısının önüne bir tabak yemek, ekmek vs. bırakırsa sokaktaki dilsiz dostlarımız aç kalmaz” diye konuştu.

Bingöl’de sokak hayvanları unutulmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Bursa’da alışveriş izdihamı

Bingöl Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
12:37
İkindi
15:34
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Bingöl Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Güven Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.