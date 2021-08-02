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Bingöl'de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

02.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 T 129 plakalı taksi ile 21 FH 208 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Karayolları 84. Şube Şefliği mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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