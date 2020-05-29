YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Karlıova ilçesindeki 10 adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda alınan arama kararı neticesinde dün Bağlıisa köyü kırsalındaki 10 adrese operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve şarjör, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör, 3 av tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 7,62 milimetre çapında 233 fişek, 9 milimetre çapında 375 ve 9 milimetre çapında 12 tabanca fişeği, 12 kalibre 60 fişek, av tüfeği fişekliği, 2 bıçak, 2 hücum yeleği ve palaska ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bingöl Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:20
İkindi
16:15
Akşam
19:42
Yatsı
21:21

Bingöl Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.