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Bingöl'de terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

15.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde düzenlenen Eren-4 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü metal tenekede 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi.

Patlayıcı düzeneği ekiplerce operasyon bölgesinde imha edildi.

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