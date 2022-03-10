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Bingöl'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

10.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl- Erzurum kara yolunun Kalencik köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, 23 LU 144 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Tırın dorsesinin yolu kapatmasından dolayı ulaşım bir süre aksadı.

Trafik ekiplerinin çalışması sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
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