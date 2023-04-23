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Bingöl'de trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

23.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Metin A. idaresindeki 12 AAL 849 plakalı otomobil, Karlıova-Varto kara yolunun Kargapazarı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hacılar-Kızılağaç köy yolunda da 24 ABE 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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trafik kazası Bingöl Otomobil şarampol

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