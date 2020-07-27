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Bingöl’de üretilen 150 bin bitki toprakla buluştu

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bingöl’de belediye tarafından bu yıl üretilen 150 bin mevsimlik bitki şehrin muhtelif alanlarında toprakla buluşarak ayrı bir güzellik kattı.Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlık alanda yürüttüğü çalışmalarla 150 bin mevsimlik bitki ile 5 bin fidan ürettti.

Bingöl’de belediye tarafından bu yıl üretilen 150 bin mevsimlik bitki şehrin muhtelif alanlarında toprakla buluşarak ayrı bir güzellik kattı.
Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlık alanda yürüttüğü çalışmalarla 150 bin mevsimlik bitki ile 5 bin fidan ürettti. Üretilen bitkiler, yıl içerisinde kavşak, refüj ve kentin yeşil alanlarına ekilerek şehri çiçek bahçesine dönüştürdü.
Daha yeşil bir Bingöl’ sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aybek,“İlimizin iklimine uygun çiçek, bitki ve fidanları seramızda üreterek, sahada kullanıyoruz. Bu yıl Sardunya, Petunya, Tagates, Dahlia, Horoz İbiği başta olmak üzere farklı türlerde 150 bin mevsimlik bitki üreterek, Çapakçur Viyadüğü, refüjler, kavşak noktaları ile yeşil alanlarımızda ekimini gerçekleştirdik. 5 bin ağaç fidanımızın da üretimi devam ediyor, onları da sahada yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz alanlarda toprakla buluşturacağız” dedi.
Kentin park ve yeşil alanlarındaki mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bitki ihtiyacının fidanlık alanda üretilen ürünlerle karşılanmasıyla belediye bütçesinden tasarruf sağladığını aktaran Aybek,“Kısa vadede ürettiğimiz bitkilerle dışarıdan ithalin önüne geçiyoruz. Uzun vade çalışmalarımızla fidanlıktaki çalışmalarımızı genişleterek, dışarıya bitki satmaya hazır hale geleceğiz”diyerek bilgi verdi.

“Parklarımızı Koruyalım”
Kent genelinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğüne de değinen Aybek, parklardaki tahribatlara da dikkat çekti.
Halkın ortak değeri olan parkların elbirliğiyle korunabileceğini vurgulayan Aybek, “Bazı duyarsız çevreler ile vandallar parklarımızı tahrip etmekten geri durmasa da kurduğumuz mobil ekiplerle ilimiz genelinde tüm parklarımızın bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz park ve yeşil alanlara sahip çıkmaları ve bilinçsiz çevrelere fırsat vermemeleridir. Ortak değerlerimizi koruyup kollayan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz”ifadelerini kullandı.

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Karliova
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Solhan
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