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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

31.01.2021 18:50 | Son Güncelleme:
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "İgor"un da kullanıldığı aramada, yolculardan Y.E.Y'nin kasık bölgesine gizlenmiş 277 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi kendisine aynı otobüste yolculuk yapan Ö.Ş.A'nın taşıttığını, uyuşturucunun ona ait olduğunu ve İzmir'e naklettikten sonra kendisinden alacağını itiraf etti.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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