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Bingöl’de üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı

28.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de Genç-Küpar yol kontrol noktasında durdurulan iki araçta, yolcular üzerinde yapılan aramda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl’de üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şahıs gözaltına alındı

Şüpheli 2 şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolleri esnasında bir araç şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, yapılan üst aramasında 3 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Yine aynı gün Genç - Küpar yol kontrol noktasından geçen bir araç durdurularak, şoförün ve araçta yolcu olarak bulunan diğer şahıstan şüphelenen jandarma personeli, yaptıkları üst aramalarında 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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