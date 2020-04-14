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Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerine göre tüm ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim ediyor.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerine göre tüm ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim ediyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs sürecinde ihtiyaç sahipleri için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için evlerinden çıkmaları kısıtlananların hizmetine koşan ekipler, maaş çekmeden, ilaç alamına kadar her türlü işleri yapıyor.
Valilikten yapılan açıklamada, “Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hasta ziyaretleri yapıldı, vatandaşlarımıza ilaçları teslim edildi. Siparişler alındı, ihtiyaçlar giderildi. Emekli maaşları kapıda teslim edildi”denildi.

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