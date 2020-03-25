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Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe ve köylerde de görevde

BİNGÖL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’ün ilçe ve köylerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışma yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.Çin’de başlayıp dünyaya saran Türkiye’de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’ün ilçe ve köylerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışma yaparak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Çin’de başlayıp dünyaya saran Türkiye’de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu itibariyle başlayan 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı da ülke genelinde uygulanıyor. Bingöl’ün merkezi ve ilçelerinde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmamaları gerekenlere hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi alış verişlerini de yapıyor.
Valilik koordinesinde sağlık, jandarma, polis, zabıta ve sivil görevlilerden oluşturulan ekipler, ilçelerin yanı sıra köylerde ev ziyaretleri yapıp virüs hakkında bilgilendiriyor hem de gıda, ilaç gibi ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor.

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