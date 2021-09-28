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Bingöl'de yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

28.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Kars'a gönderildi.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyü mevkisinde yol kenarında yaralı kızıl şahin gören bir vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler kızıl şahinin bir aracın çarpması sonucu yaralandığını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan kızıl şahin, ileri tetkik ve tedavi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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