Bingöl'de "Yedisu horoz kuru fasulyesi hasat şenliği"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Yedisu horoz kuru fasulyesi için hasat şenliği düzenlendi.

Yedisu Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elmalı köyünde düzenlenen şenlikte ilçede üretilen en iyi kuru fasulye belirlendi.

Değerlendirme sonucu Yedisu Kadın Kooperatifi üreticilerinden Güler Aydıncı birinci seçildi.

Kaymakam Furkan Başar, Aydıncı'ya plaket ve ödülünü verdi.

Daha sonra imece usulüyle toplanan kuru fasulyeler, tarlada yapılan duanın ardından patostan geçirildi.

Kaymakam Başar, üretimi geçen yıla kadar neredeyse bitmiş olan Yedisu horoz kuru fasulyenin tarlalarda yeniden yeşerdiğini söyledi.

Bu yılki üretimin devlet desteği ve vatandaşların azmiyle arttığını, kazanç kapısına dönüştüğünü dile getiren Başar, şöyle konuştu:

"Kuru fasulyemizin satılması için ilçede bir kooperatif kuruldu. Kadınlarımızın emekleriyle kurulmuş kooperatifle beraber ilçemizde bir pazarlama problemi de bulunmamaktadır. Kadın kooperatifimizde bulunan bütün kadınlarımız bu kuru fasulyenin Türkiye’nin her tarafında hatta yurtdışına ihracatıyla alakalı gerekli çalışmaları yapmakta, bizler de tüm desteği vermekteyiz. Kuru fasulyenin ilçemizde gelişmesi için sizlere gelir kapsı olması bugüne kadar olduğu gibi Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Programa, Yedisu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Cihan Ateş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Osman Nuri Besi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay ve vatandaşlar da katıldı.

