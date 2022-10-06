YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de "Yedisu horoz kuru fasulyesi hasat şenliği"

Bingöl'de "Yedisu horoz kuru fasulyesi hasat şenliği"

06.10.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de "Yedisu horoz kuru fasulyesi hasat şenliği"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Yedisu horoz kuru fasulyesi için hasat şenliği düzenlendi.

Yedisu Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elmalı köyünde düzenlenen şenlikte ilçede üretilen en iyi kuru fasulye belirlendi.

Değerlendirme sonucu Yedisu Kadın Kooperatifi üreticilerinden Güler Aydıncı birinci seçildi.

Kaymakam Furkan Başar, Aydıncı'ya plaket ve ödülünü verdi.

Daha sonra imece usulüyle toplanan kuru fasulyeler, tarlada yapılan duanın ardından patostan geçirildi.

Kaymakam Başar, üretimi geçen yıla kadar neredeyse bitmiş olan Yedisu horoz kuru fasulyenin tarlalarda yeniden yeşerdiğini söyledi.

Bu yılki üretimin devlet desteği ve vatandaşların azmiyle arttığını, kazanç kapısına dönüştüğünü dile getiren Başar, şöyle konuştu:

"Kuru fasulyemizin satılması için ilçede bir kooperatif kuruldu. Kadınlarımızın emekleriyle kurulmuş kooperatifle beraber ilçemizde bir pazarlama problemi de bulunmamaktadır. Kadın kooperatifimizde bulunan bütün kadınlarımız bu kuru fasulyenin Türkiye’nin her tarafında hatta yurtdışına ihracatıyla alakalı gerekli çalışmaları yapmakta, bizler de tüm desteği vermekteyiz. Kuru fasulyenin ilçemizde gelişmesi için sizlere gelir kapsı olması bugüne kadar olduğu gibi Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Programa, Yedisu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Cihan Ateş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Osman Nuri Besi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay ve vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildiŞehit Astsubay Yusuf Ataş'ın Bingöl'deki ailesine acı haber verildi
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Yedisu

Bingöl Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:11
İkindi
15:26
Akşam
18:01
Yatsı
19:18
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.