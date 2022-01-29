Bingöl'de yolu kapalı köydeki hastaya UMKE ulaştı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye götürüldü.

Yayla köyünde oturan Mahmut Ölçer'in (63) yakınları, hastanın ameliyat olduğu gözündeki ağrılarının artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle köye giriş yapamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ölçer, ilk müdahalenin ardından evinden alınıp Genç Devlet Hastanesine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz