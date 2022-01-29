YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de yolu kapalı köydeki hastaya UMKE ulaştı

Bingöl'de yolu kapalı köydeki hastaya UMKE ulaştı

29.01.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yolu kapalı köydeki hastaya UMKE ulaştı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye götürüldü.

Yayla köyünde oturan Mahmut Ölçer'in (63) yakınları, hastanın ameliyat olduğu gözündeki ağrılarının artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle köye giriş yapamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ölçer, ilk müdahalenin ardından evinden alınıp Genç Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetiştiBingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
12:36
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
19:02
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.