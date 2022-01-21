YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

21.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yolu kardan kapanan köylerdeki iki hasta için ekipler seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle köylerde mahsur kalan 2 hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kar nedeniyle kapanan merkez Sancaklı ve Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köylerinde rahatsızlanan iki kişinin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri 5 saatlik çalışma sonucu tam paletli ambulansla Bağlıisa köyüne ulaşarak rahatsızlanan Selma Teymuroğlu'nu (47) Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın yakını Haki Teymuroğlu, köy yolunun iki gündür kar nedeniyle kapalı olduğunu belirterek "Allah razı olsun, paletli ambulans geldi, hastamızı hastaneye götürdü." dedi.

AKUT Bingöl birimi de Sancaklı köyüne kar motoruyla ulaşarak 82 yaşındaki hasta Sıddık Çamuka'nın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Bingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetiştiBingöl'de kar nedeniyle yolda kalan ailenin yardımına polis yetişti
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:26
Öğle
12:34
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:54
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.