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Bingöl’de yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı

14.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de yarın köy okullarının açılmasıyla birlikte ders başı yapacak 11 bin 689 öğrenci için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yarın itibariyle köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak.

Bingöl’de yarın köy okullarının açılmasıyla birlikte ders başı yapacak 11 bin 689 öğrenci için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yarın itibariyle köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Valilik, yüz yüze eğitim alacak 11 bin 689 öğrenci için tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, “Birleştirilmiş sınıflarda 107 okulda 2 bin 378 öğrenci, ilkokullarda 41 okulda 3 bin 412 öğrenci, ortaokullarda ise 49 okulda 5 bin 899 öğrenci olmak üzere toplam 11 bin 689 öğrencimizin yüz yüze eğitim almaları için hazırlıklar tamamlanmıştır” denildi.

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