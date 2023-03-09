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Bingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacak

09.03.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yüzde 75 hibe ile 750 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacak.

Bingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacak

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde yüzde 75 hibe desteği ile domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılacak. Fide almak isteyen çiftçiler için başvuru başlarken şartlarda ise en az 1 dekar arazinin olması gerektiği belirtildi. Yüksek verime sahip olan hibrit fideler viyollerde verileceği için gelişimleri daha hızlı olacak. Başvuruların 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar merkez ile merkez köyler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne, ilçeler ve ilçe köyleri ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

1 dekar araziye bin 400 ile bin 600 adet fide verilmesi planlanırken dağıtımın mayıs ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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