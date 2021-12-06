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Bingöl'deki Çaytepe Göleti ekonomiye yılda 1,1 milyon lira katkı sunacak

06.12.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki Çaytepe Göleti ekonomiye yılda 1,1 milyon lira katkı sunacak

BİNGÖL (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaatı tamamlanan Çaytepe Göleti ve Sulamasının ekonomiye 1,1 milyon lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bingöl'e yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl ve ilçelerinde son dönemde hizmete sokulan su yapılarının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Bu kapsamda Genç Çaytepe Göleti ve Sulaması inşaatındaki çalışmaların tamamlandığını ve toplamda 750 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanmasının temin edileceğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Temelden 30 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 700 bin metreküp su depolayarak 750 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Çaytepe Göleti ve Sulaması, milli ekonomiye yılda 1,1 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 225 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Genç Çaytepe Göleti Sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir."

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