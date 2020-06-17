Bingöl'deki depremden etkilenen 31 kişi daha taburcu edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 31 vatandaşın taburcu edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran'daki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldiği ve toplam 247 artçı sarsıntının kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yine Karlıova'da 15 Haziran'da 5,6 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, bölgede AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği ve bu çalışmalarda 8 vatandaşın göçük altından çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalara 1001 personel ve 148 araçla devam edildiği ve bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı sevk edildiği kaydedildi.

Depremde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Depremde 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmamıştır. Depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir haberleşme kesintisi yaşanmamış olup, haberleşmenin desteklenmesi amacıyla bölgeye 8 mobil baz istasyonu gönderilmiştir."