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Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

13.06.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde tarlalarda açan gelincik çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor.

İlçede Şorik mevkisindeki kırsal alanlarda renkleriyle doğayı adeta kırmızı ve yeşile boyayan gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Narin yapısıyla bilinen gelincik çiçekleriyle dolan tarlalar manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf meraklıları, gelincik çiçekleriyle ortaya çıkan kartpostallık manzaraları fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

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