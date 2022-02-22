Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.

Yaklaşık 5 santimetre buz kalınlığının oluştuğu baraj gölü, çevresindeki karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

Yüzeyi donan baraj gölündeki manzara drone ile görüntülendi.



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