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Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

22.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ağaçeli köyündeki Gülbahar Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.

Yaklaşık 5 santimetre buz kalınlığının oluştuğu baraj gölü, çevresindeki karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

Yüzeyi donan baraj gölündeki manzara drone ile görüntülendi.

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