YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl’deki köy evlerine güneş enerjisi

Bingöl’deki köy evlerine güneş enerjisi

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.01.2021 14:40 | Son Güncelleme

Bingöl’de köylerdeki 27 haneye yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu yapıldı.Orman İşletme İl Müdürlüğü, içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında 4 köyde belirlenen 27 eve yüzde 80 hibe desteğiyle güneş enerjisi kurulumu yapıldı.Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 2020 yılı içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde 27 hanede yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu tamamlanmıştır.

Bingöl’deki köy evlerine güneş enerjisi

Bingöl’de köylerdeki 27 haneye yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu yapıldı.
Orman İşletme İl Müdürlüğü, içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında 4 köyde belirlenen 27 eve yüzde 80 hibe desteğiyle güneş enerjisi kurulumu yapıldı.
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, 2020 yılı içerisinde Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 4 Köyde 27 hanede yüzde 80 hibeli güneş enerjisi kurulumu tamamlanmıştır. Güneş enerjileri, doğal enerji ile suyun ısınmasını sağlayıp ormanlarımıza verilen tahribatı azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar Köylerimizdeki yaşam koşullarını iyileştirmektedir” dedi.

Bingöl’deki köy evlerine güneş enerjisi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

Bingöl Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:30
Öğle
12:28
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:40

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.