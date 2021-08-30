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Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

30.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alevlere Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip ve vatandaşların desteğiyle müdahalede bulunuluyor.

Sarıtosun köyündeki yangının kontrol altına alınması için 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla yaklaşık 24 saattir müdahale sürüyor.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünden iki yangın söndürme helikopteri talep edildiği öğrenildi.

Dün, ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürülmüştü.

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