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Bingöl'den 10 kişilik AFAD ve SAR ekibi Malatya'ya gönderildi

09.11.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'den 10 kişilik AFAD ve SAR ekibi Malatya'ya gönderildi

BİNGÖL (AA) - Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından Bingöl'den 10 kişilik AFAD ile SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ekibi bölgeye gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğü, merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada çökme meydana gelmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip hazırladı.

AFAD ve SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneğinden uzman 10 kişilik ekip, bölgeye hareket etti.

Ekip, yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

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