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Bingöl’den İHA’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 07.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan’ın 17 Ekim’de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl’den İHA’ya ziyaret

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan’ın 17 Ekim’de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bingöl, “Ortak payda Erzurum, bizler siyasiler olarak, şehrin her türlü sorununun çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

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