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Bingöl’den Kahramanmaraş’a 6 araç ve 22 UMKE personeli gönderildi

06.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi.

Bingöl’den Kahramanmaraş’a 6 araç ve 22 UMKE personeli gönderildi

Depremde Bingöl’de yıkım veya göçük meydana gelmezken, 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, Pazarcık’a yönlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bingöl’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Bingöl’de 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.

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