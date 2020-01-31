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Bingöl’e Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

BİNGÖL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.

Bingöl’e Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu kurulması taleplerinin YÖK tarafından onaylandığını açıkladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu taleplerinin YÖK tarafından onaylanmasının Bingöl için çok önemli olduğu belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Şehrimizin endüstriyel açıdan en önemli iki unsuru tarım ve hayvancılıktır. Bu alanlarda eğitim ve öğretim verilmesi bizler için ehemmiyet arz ediyordu. Bingöl Üniversitesi olarak şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacı olan ve son derece önemli bir açığı kapatacak olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nu üniversitemize kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli yatırımlar yapılan, belirgin bir potansiyel ve avantaja sahip olan şehrimiz ve bölgemizde, bu alanlarda mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek ve araştırma imkânları oluşturmak için kurduğumuz yüksekokulumuz, Bingöl’e hayırlı olsun” dedi.
Konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Çapak, “Biz üniversite olarak bulunduğumuz şehrimize ve bölgeye fayda sağlamak istiyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin toplumsal hayatına da dokunmak istiyoruz. Yeni meslek yüksekokulumuz, Bingöl için çok önemli bir yatırım olan sütaşla tarım ve hayvancılık sektöründeki ara elaman ihtiyacını da karşılamış olacak. Bölgesel kalkınma açısından çok önemli olan bu alanlar için kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması, yüksekokulumuzun şehrimize katacaklarını da şimdiden gösteriyor. Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite olmamızı da düşünürsek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulunun Bingöl’e kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış oluruz"ifadelerini kullandı.

Bingöl’e Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

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