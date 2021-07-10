YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöllü çocuklar, 5 gün süren şenlikte keyifli zaman geçirdi

Bingöllü çocuklar, 5 gün süren şenlikte keyifli zaman geçirdi

10.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöllü çocuklar, 5 gün süren şenlikte keyifli zaman geçirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi, salgın nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar için 5 gün süren şenlik düzenledi.

Bingöl Belediyesince Kent Park Meydanı'nda düzenlenen şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Salgın nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar şenlikte keyifli zaman geçirdi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mithat Kaya, salgın nedeniyle ailelerin ve çocukların çok sıkıldığını, bu nedenle 5 gün süren şenlik düzenlediklerini söyledi.

Çeşitli hediyeler verdiklerini çocukların şenlikte çok mutlu olduğunu kaydeden Kaya, etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Şenliğe katılan çocuklardan Buse Özalp da uzun bir aradan sonra ilk defa parka geldiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

9 yaşındaki Zeynep Sude Buğu ise şenliğin çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bingöl'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındıBingöl'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:07
Sabah
04:55
Öğle
12:29
İkindi
16:23
Akşam
19:52
Yatsı
21:32

Bingöl Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Çapakçur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.