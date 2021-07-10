Bingöllü çocuklar, 5 gün süren şenlikte keyifli zaman geçirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi, salgın nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar için 5 gün süren şenlik düzenledi.

Bingöl Belediyesince Kent Park Meydanı'nda düzenlenen şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Salgın nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklar şenlikte keyifli zaman geçirdi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mithat Kaya, salgın nedeniyle ailelerin ve çocukların çok sıkıldığını, bu nedenle 5 gün süren şenlik düzenlediklerini söyledi.

Çeşitli hediyeler verdiklerini çocukların şenlikte çok mutlu olduğunu kaydeden Kaya, etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Şenliğe katılan çocuklardan Buse Özalp da uzun bir aradan sonra ilk defa parka geldiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

9 yaşındaki Zeynep Sude Buğu ise şenliğin çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

