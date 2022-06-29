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Bingöllü gençler milli sporcu olmak için Murat Nehri'nde kürek çekiyor

29.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç ilçesindeki 4 kişilik rafting takımı, tek botla hazırlandıkları, 1 Temmuz'da Muğla'da düzenlenecek ANALİG Türkiye Finali'nde birinciliği hedefliyor - 16 yaşındaki sporcu Bedirhan Yılmaz: "İlk bota bindiğim an başaracağıma inandım. Milli takıma da seçileceğiz inşallah"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / YUSUF EYYÜP SARI - Bingöl'ün Genç ilçesinde sadece bir botla birçok rafting yarışmasında derece elde etmeyi başaran gençler, milli forma giyme hedefiyle Murat Nehri'nde rafting yapıyor.

Su sporlarında büyük potansiyeli bulunan Murat Nehri'nin Genç ilçesinden geçen bölümü, kano ve rafting branşında sporculara ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlık öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Genç Belediyesinin desteğiyle çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve bu alanda eğitim alması için 4 yıl önce kurulan Genç Gençlik Rafting Spor Kulübü, ilçede büyük ilgi gördü.

Kulüp bünyesindeki rafting ve kano takımlarına dahil edilen 15'i kız 38 genç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı ve rafting antrenörü Mahmut Arif Kaya'dan aldıkları eğitimlerin ardından Murat Nehri'ne indirilen botlarda antrenman yapıyor.

Bugüne kadar katıldıkları Tunceli, Van, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Adıyaman'da yapılan Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden rafting takımı, bu ay Rize'de gerçekleştirilen Rafting Okul Sporları Türkiye Finali'nde kızlarda 2'nci, erkeklerde 3'üncü oldu.

Rafting takımı, 16-20 Temmuz'da Yozgat'ta düzenlenecek Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sine katılmaya hak kazandı.

Takımdaki 1'i yedek 5 sporcu, 1 Temmuz'da Muğla'da 12 takımın katılımıyla düzenlenecek ANALİG Rafting Türkiye Finali'nde kıyasıya mücadele etmek için Murat Nehri'nde tek botta kürek çekiyor.

- "Sadece bir botumuz var, ikincisi patlak"

Rafting antrenörü Barış Tutkal, AA muhabirine, 2018 yılında antrenörleri Arif Kaya'nın öncülüğünde bu spora başladıklarını söyledi.

Suyu çok sevdiklerini dile getiren Tutkal, ilk katıldıkları yarışmada Türkiye 2'ncisi olduklarını belirtti.

Başarılarını artırarak devam ettirdiklerini anlatan Tutkal, şöyle konuştu:

"Rize'de düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olduk. Karmada da 2'nci sırada yer aldık. Ondan sonra Adıyaman'da ANALİG'de ikinci olduk. Muğla'daki finallere kaldık. Hedefimiz Muğla'da birinci olmak. Kaymakamlık ve belediye bize sonuna kadar destek verdi. Birkaç isteğimiz var rafting adına. Rafting evine, bota ve küreklere ihtiyacımız var. Gittiğimiz yerlerdeki sporcular çok iyi botlarla yarışıyor. Bu eksiklerimiz giderilirse daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Sadece bir botumuz var, ikincisi patlak. Bu botumuzla şampiyonaya katılacağız."

- "Başaracağıma inandım"

16 yaşındaki sporcu Bedirhan Yılmaz, raftinge 2 yıl önce başladığını belirterek, "İlk bota bindiğim an bir şeyler hayal ettim ve onları başaracağıma inandım. Kendimi kötü alışkanlıklardan uzak tuttum. Milli takıma da seçileceğiz inşallah." diye konuştu.

Muaz Kaya da spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu anlatarak, "Hayalim milli sporcu olabilmek. Ardından uluslararası yarışlarda derece elde etmeyi hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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