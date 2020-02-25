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Bingöllü öğrenciler Elazığlı depremzedeler için konser verdi

BİNGÖL HABERLERİ  | 25.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir okulda öğrenciler, Elazığ’daki depremzedeler için konser düzenledi.

Bingöl’de bir okulda öğrenciler, Elazığ’daki depremzedeler için konser düzenledi. Konserin tüm gelirinin depremzedelere ulaştırılacağı aktarıldı.
Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu, geçtiğimiz ay Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde zarar gören aileler için proje kapsamında konser düzenledi.“İyilik Çarşısı” projesi kapsamında düzenlenen konser Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi’nde öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Murat Pesen, konser etkinliğinden elde edilen gelirin Elazığ’a ulaştıracağını aktardı.
Okul Müdürü Pesen, “1 ay önce Elazığ’da meydana gelen depremden sonra öğretmen ve öğrencilerimizin iş birliğiyle depremzedelere yardım etmek amacıyla bir konser düzenledik. Konserimizde velilerimiz, gönüllülerimiz bilet alarak destek verdiler. Topladığımız yardımları en kısa sürede depremzedelere ulaştırmayı düşünüyoruz” dedi.
Öğrencilerden Yaren Boydaş ise “Bugün arkadaşlarımızla bir konser düzenledik. Bu konserde bilet satışı yaptık ve bu şekilde depremzedelere yardım edeceğiz. Onların yaralarını biraz olsun sarmak için bu konseri düzenledik. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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