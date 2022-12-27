Bingöl’ün en işlek kavşağında yollar 6 şeride yükseltildi

Bingöl Belediyesi, çarşı merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Genç Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çarşı merkezinin en yoğun kavşağı plan PTT Kavşağına bağlantı sağlayan Genç Caddesi ile Hastane Caddesi’ni 6 şeride yükselten belediye, Eğitim Caddesi’ni de 4 şeride yükseltti. Yol genişletme çalışmalarının ardından geniş ve güvenli kaldırımlar inşa eden Bingöl Belediyesi, Genç Caddesi’ni peyzaj ve dinlenme alanlarıyla süsledi.

Çalışmaların eski yeni hallerini sosyal medya hesaplarından “Bingöl için dur durak bilmeden çalışıyor, şehrimize vizyon katıyoruz” notuyla paylaşan Bingöl Belediyesi belediye, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

