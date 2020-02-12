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Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

BİNGÖL HABERLERİ  | 12.02.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde bugün kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.
Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde bugün kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü her iki ilçede de tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Öte yandan meteorolojinin bugün ve yarın kar yağışının bölge genelinde etkisini arttırarak devam etmesinin beklendiği bilgisini paylaşarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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